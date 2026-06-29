Am Sonntagmittag kam es an der U-Bahn-Station Horner Rennbahn in Hamburg zu einem Unfall. Ein 52-Jähriger stürzte mit seinem Rollator die Rolltreppe hinunter und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Mann (52) mit Rollator Rolltreppe hinuntergestürzt

Gegenüber TAG24 erklärte ein Polizeisprecher, dass der Mann nach bisherigen Erkenntnissen gegen 12:15 Uhr versuchte, mit seinem Rollator die Rolltreppe nach unten zu nehmen. Aus noch ungeklärter Ursache sei er dabei ins Straucheln geraten und die Treppe hinuntergestürzt. Der 52-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst noch in der U-Bahn-Station verstarb.