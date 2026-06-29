Ein siebenjähriger Bub hat sich in einer Kleingartenanlage im deutschen Ort Neuss (nahe Köln) mit heißem Wasser aus einem Gartenschlauch Verbrühungen im Gesicht zugezogen.

Wie die Polizei mitteilte, spielte das Kind am Freitagnachmittag mit dem Schlauch, der zuvor längere Zeit bei den hohen Temperaturen in der Sonne gelegen hatte. Der verletzte Bub wurde zur Behandlung mit dem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht. Weitere Verletzte gab es laut Polizeiinformationen nicht.

Gefahr durch aufgeheiztes Wasser im Gartenschlauch

Vor allem bei einem dunklen Gartenaschlauch kann die pralle Sonne das darin stehende Wasser bei Außentemperaturen von 38 bis 39 Grad auf über 50, in Einzelfällen sogar auf mehr als 60 Grad erhitzen. Spritzt man sich damit ab, können bereits nach wenigen Sekunden schmerzhafte Hautverletzungen entstehen.

Deshalb sollte das Wasser aus dem Gartenschlauch zunächst einige Minuten ablaufen, bis kühles Wasser aus der Leitung nachfließt.