Von Kunden gerettet: 24-jähriger Arbeiter in Rolltreppe eingeklemmt
Ein 24-jähriger Arbeiter erlitt am Donnerstagabend schwere Handverletzungen bei Wartungsarbeiten an einer Rolltreppe in einem Möbelhaus im Bezirk Graz-Umgebung.
Der Mann geriet während der Servicearbeiten mit seiner rechten Hand in den Mechanismus der laufenden Rolltreppe.
Ein 30-jähriger Kunde aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag bemerkte den Unfall und handelte sofort. Er eilte dem Verunglückten zu Hilfe und befreite dessen Hand aus der Rolltreppe. Durch sein schnelles Eingreifen konnten vermutlich noch schwerere Verletzungen verhindert werden. Der Arbeiter wurde nach dem Unfall umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.
Keine Hinweise auf Fremdverschulden
Nach ersten Ermittlungen der Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden bei dem Arbeitsunfall. Die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte, sind Gegenstand weiterer Untersuchungen.
