Tödlicher Unfall: E-Bike-Fahrer kollidiert mit PKW

Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Rottenmann kam am Mittwoch ein 66-jähriger E-Bike-Fahrer ums Leben. Der Unfall ereignete sich auf der Hauptstraße, als der Radfahrer mit einem rückwärtsfahrenden PKW kollidierte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 40-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Liezen auf der Hauptstraße rückwärts einparken. Zeitgleich bog der 66-jährige E-Bike-Fahrer aus einer gegenüberliegenden Hauseinfahrt nach links in die Hauptstraße ein.

Der Radfahrer stieß mit dem Vorderreifen seines Fahrrads gegen das Heck des zurücksetzenden Fahrzeugs und stürzte auf die gepflasterte Fahrbahn. Der Mann trug offenbar keinen Helm, was die Schwere der Kopfverletzungen möglicherweise begünstigte.

Rettungsmaßnahmen kamen zu spät

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte zunächst ins Landeskrankenhaus Rottenmann gebracht. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen erfolgte anschließend der Transport per Rettungshubschrauber nach Graz, wo der 66-Jährige jedoch verstarb. Der PKW-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.