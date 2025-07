Mann stürzt 8 Meter in Gletscherspalte: Chihuahua rettet ihn

Er machte ein Rettungsteam auf sein in eine Gletscherspalte gefallenen Besitzer aufmerksam. Der Mann war am frühen Freitagnachmittag mit seinem kleinen Hund auf dem Feegletscher unterwegs, als er durch eine Schneebrücke brach und in eine Spalte stürzte, wie die Flugrettung Air Zermatt am Sonntag mitteilte. Der Verunfallte soll mit einem Amateurfunkgerät um Hilfe gerufen haben. Er war etwa acht Meter tief gestürzt.