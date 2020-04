Mangels Klopapier: Abflussrohre in Australien verstopft

Wie in anderen Ländern wird auch in Australien Klopapier gehamstert. Kundenmanager Darren Cash sagte, die Wasserbehörde von Sydney sei besorgt: Feuchttücher, Tücher fürs Gesicht und Papiertücher zusammen mit Öl und Fett bilden demnach in der Kanalisation "Fettberge". Das könne zu Überschwemmungen führen.

Wenn die Leute etwas anderes als Klopapier nutzen, sollten sie das in einen Abfalleimer werfen, nicht in die Toilette, wie Cash erklärt. Sonst kann es teuer werden. Ein Bewohner von Sydney musste demnach umgerechnet 8.900 Euro für Klempnerarbeiten ausgeben, weil die Rohre durch Feuchttücher verstopft waren. Die Wasserbehörde empfiehlt, nur die "drei P" herunterzuspülen - "pee, poo and (toilet) paper". Auf Deutsch: "Pipi, Kacke und (Toiletten)Papier".