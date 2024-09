Malaysia: Über 300 Festnahmen bei Ermittlungen zu Kindermissbrauch

Im Zuge von Ermittlungen zum Missbrauch von Heimkindern in der Obhut einer umstrittenen muslimischen Organisation hat die Polizei in Malaysia mehr als 300 Verdächtige festgenommen. Es seien mehr als 400 Kinder in Sicherheit gebracht und 355 mutmaßliche Täter festgenommen worden, darunter Religionslehrer und Betreuer, erklärte die Polizei am Samstag.