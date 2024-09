Vergewaltigungsopfer in Großbritannien werden immer jünger

Cooper kritisierte zudem, Online-Plattformen und Chat-Anbieter würden ihre "moralische Verpflichtung" verletzen, junge Menschen zu schützen. Ihnen seien Profite wichtiger als die Verbreitung von Aufnahmen zu stoppen, die sexuellen Missbrauch von Minderjährigen zeigen, sagte die Ministerin von der sozialdemokratischen Labour-Partei.

Zahlen von 31 der 43 Polizeien in England und Wales zufolge zeigten 2023/24 insgesamt 1.458 Mädchen im Alter von 14 Jahren eine Vergewaltigung an, so viele wie in keinem anderen Alter. Im Vorjahreszeitraum war die Zahl der Anzeigen bei den 15-Jährigen am größten. Insgesamt war etwa ein Drittel der 31.600 Menschen, die eine Vergewaltigung anzeigten, 18 Jahre oder jünger.

Nach Schätzungen von Hilfsorganisationen werden jedes Jahr fast 800.000 Frauen und Mädchen in Großbritannien Opfer von sexueller Gewalt.