16-Jährige soll beim Public Viewing in Wien vergewaltigt worden sein

Beim Public Viewing anlässlich der Fußball-EM am Wiener Rathausplatz soll es vor fast drei Wochen an einer 16-jährigen Schülerin zu Missbrauchshandlungen gekommen sein. Wie die Wiener Polizei der APA am Montag erklärte, laufen Ermittlungen gegen einen 35-jährigen Österreicher. Er wird verdächtigt, die Deutsche zusammen mit einem zweiten Mann am 25. Juni vergewaltigt zu haben.

Zu weiteren Details gab sich die Landespolizeidirektion aufgrund „opferschutzrechtlicher Gegebenheiten“ bedeckt. Die 16-Jährige hatte gegen 20.45 Uhr zusammen mit Schulkolleginnen und -kollegen das Spiel der österreichischen Fußballnationalmannschaft gegen die Niederlande verfolgt.