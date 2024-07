Aus Sicherheitsgründen: Kein Public Viewing am Hauptbahnhof

Am Samstag werden Fußballfans keine EM-Spiele am Wiener Hauptbahnhof sehen können. Die ÖBB Fanzone wird für diesen Tag aus Sicherheitsgründen geschlossen , wie die Bundesbahnen in einer Aussendung berichteten. Sie folgen damit einer Empfehlung der Polizei. Diese warnte vor großem Andrang bei den beiden Viertelfinalspielen .

Hintergrund für die Sperre am Samstag dürfte wohl das Achtelfinalspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen die Türkei sein, das am Dienstag über die Bühne ging. Dabei kam es, wie der KURIER berichtete, zu Rangeleien am Hauptbahnhof. Die Polizei, so die Sprecherin der ÖBB, habe die "kleineren Störaktionen" in der Public Viewing-Zone am Hauptbahnhof recht schnell unterbinden können. Trotzdem: Genau die Spiele am Samstag, bei denen unter anderem auch die Türkei wieder spielen wird, werden nicht übertragen.

Die Spiele am heutigen Freitag dagegen finden regulär statt. Ob die zukünftigen Spiele wieder stattfinden werden, wird derzeit noch evaluiert.