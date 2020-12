Mafia: Prominenter Cosa Nostra-Boss in Baden-Württemberg gefasst

Der prominente Boss der Cosa Nostra, der Mafia auf Sizilien, Antonino Falzone, ist am Dienstag in Heilbronn in Baden-Württemberg festgenommen worden. Dem seit September flüchtigen Mafioso wird unter anderem Drogenhandel und Erpressung vorgeworfen, teilte die italienische Polizei in einer Presseaussendung am Mittwoch mit.