Männer wegen Vergewaltigung von Touristin (27) bei Eiffelturm festgenommen

Mehrere Männer sollen eine mexikanische Touristin auf dem Marsfeld am Pariser Eiffelturm vergewaltigt haben. Zwei Männer befänden sich in Polizeigewahrsam, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

