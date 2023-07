Häusliche Gewalt, Unfälle: So wirkt sich Hitze auf unser Verhalten aus

Auch die österreichische Studie zeigt ein auffallendes Stadt-Land-Gefälle. Wohnt jemand in der Stadt, ist die Sorge vor zunehmenden Hitzetagen größer als am Land. "Der Hitze-Inseleffekt in Städten kann im Vergleich zu ländlichen Gebieten für bis zu 10 Grad höhere Temperaturen sorgen. In Großstädten wie Wien und Graz können noch einmal 2 Grad dazukommen", sagt Kaltenegger.

Besonders in den Städten leiden Bewohner unter der Hitze. "Fast jeder zweite der Befragten hat an Hitzetagen bereits einen Schwächeanfall erlitten oder in seinem Umfeld registriert. Wobei Frauen etwas häufiger betroffen sind als Männer und Jüngere häufiger als Personen über 50", sagt der KFV-Experte. Hitzetag ist die meteorologisch-klimatologische Bezeichnung für Tage, an denen die Tageshöchsttemperatur 30 °C erreicht oder übersteigt.