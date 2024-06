Mädchenleiche (2) mit abgetrennten Gliedmaßen gefunden: Priester verhaftet

Im Zusammenhang mit dem Tod eines zweijährigen Mädchens mit Albinismus in Tansania sind der Vater des Kindes, ein katholischer Priester und sieben weitere Personen verhaftet worden.

Die Leiche wurde nach Polizeiangaben in einem Abwasserkanal mit abgetrennten Gliedmaßen entdeckt. Das Kleinkind war am 30. Mai in der Ortschaft Bugandika im Nordwesten Tansanias aus der Obhut seiner Mutter entführt worden.