Luxushotel in Skiort Cortina schließt wegen Coronawelle

Das "Hotel de la Poste" in der renommierten norditalienischen Skiortschaft Cortina muss wegen einer Coronavirus-Infektionswelle schließen. Zwölf Mitarbeiter wurden positiv getestet, berichtete die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera. In dem bekannten Hotel hatten Skifahrer und Journalisten logiert, die sich an der am 21. Februar zu Ende gegangenen Ski-WM beteiligt hatten.

Ein ausländischer Athlet, der in Cortina an einem Polo-Wettbewerb teilgenommen und im traditionsreichen Hotel übernachtet hatte, wurde bei der Abfahrt auf dem Flughafen Venedig positiv auf das Coronavirus getestet. Vermutet wird, dass er sich im Hotel angesteckt haben könnte.