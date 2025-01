Los Angeles: 30.000 Menschen bei schweren Waldbränden evakuiert

Ein heftiger Waldbrand hat in einem wohlhabenden Stadtteil von Los Angeles mehrere Häuser zerstört. Mindestens 510 Hektar Land fielen den Flammen in Pacific Palisades zwischen Santa Monica und Malibu zum Opfer, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Angetrieben von starken Winden breiteten sich die Flammen in der Region aus und zerstörten zahlreiche Häuser, 30.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, riesige Rauchwolken zogen über die Millionenstadt.

Bisher seien keine Verletzten gemeldet worden, sagte Feuerwehrchefin Kristin Crowley auf einer Pressekonferenz. Der National Weather Service hatte zuvor vor extremen Brandbedingungen gewarnt, da trockene Vegetation und starke Winde optimale Bedingungen für Waldbrände schafften. Die Feuerwehr setzte Löschflugzeuge ein, um das Feuer einzudämmen. Da es nur eine Hauptstraße von der Schlucht zur Küste und nur eine Küstenautobahn zur Flucht vor den Flammen gab, verursachten die Evakuierungen ein Verkehrschaos, sodass viele Bewohner zu Fuß fliehen mussten.