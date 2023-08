London droht Anwälten bei Hilfe zu Asylbetrug mit lebenslanger Haft

Die britische Regierung will schärfer gegen Anwälte vorgehen, die Migranten bei der Fälschung von Asylanträgen helfen. Rechtsbeistände, die Migranten beraten, wie sie auf betrügerische Weise im Land bleiben, könnten wegen Unterstützung der illegalen Einwanderung zu lebenslanger Haft verurteilt werden, kündigte das Innenministerium in London am Dienstag an.

"Müssen vor Gericht"

"Betrügerische Einwanderungsanwälte müssen ausgemerzt und vor Gericht gestellt werden", sagte Innenministerin Suella Braverman. Die große Mehrheit handle integer. "Aber wir wissen, dass einige lügen, um illegalen Einwanderern dabei zu helfen, das System auszutricksen", sagte die konservative Hardlinerin. Zuvor hatte die Zeitung Daily Mail berichtet, dass mehrere Anwälte einem Undercover-Reporter geholfen hätten, gegen Tausende Pfund Gebühr einen falschen Asylantrag zu stellen.

➤ Mehr lesen: Britische Ministerin bat Beamte bei Strafzettel um Hilfe