London: Ausgebrochener terrorverdächtiger Häftling nach Tagen gefasst

Nach tagelanger Großfahndung nach einem entflohenen terrorverdächtigen Häftling ist in Großbritannien eine Debatte über die Krise des Justizvollzugs entbrannt. Beamte konnten den 21-Jährigen am Samstag im Londoner Stadtteil Chiswick ergreifen. Eine Zivilstreife hatte den Mann an einem Kanal im Westen der britischen Hauptstadt „von einem Fahrrad gezogen“, wie Scotland Yard mitteilte. Er wurde mittlerweile wegen Ausbruchs aus dem Gefängnis angeklagt - ein Straftatbestand, den es in Österreich so nicht gibt.

Mit der Festnahme endete eine mehrtägige, großangelegte Fahndung, an der 150 Beamten beteiligt waren und in deren Verlauf an Häfen und Flughäfen die Sicherheitschecks erheblich verschärft worden waren.

