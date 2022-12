Entflohener Häftling soll Polizisten in Wien attackiert haben

Als die Beamten schließlich in der Tivoligasse in Wien-Meidling ankamen, trafen sie dort nur mehr den 39-jährigen Österreicher an, der betrunken gewesen sein soll. Die Polizisten wollten den Sachverhalt aufklären und den Mann befragen. Der 39-Jährige reagierte jedoch äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten. Diese wollten ihn daraufhin festnehmen, was ihnen aber nicht gelang - der Tatverdächtige versetzte einem Polizisten einen heftigen Stoß und flüchtete.

Faust ins Gesicht

Sein Glück währte jedoch nicht lang, nach wenigen Metern konnten ihn die Polizisten anhalten und festnehmen. Während der Festnahme randalierte der Betrunkene erneut, mit der Faust soll er einem der Beamten ins Gesicht geschlagen haben. Eine anschließend durchgeführte Identitätsfeststellung ergab, dass der Mann ein nicht zurückgekehrter Häftling einer Justizanstalt war. Er wurde anschließend von der Polizei zurückgebracht. Die beiden Polizisten konnten den Dienst nicht mehr fortsetzen.

Polizist gegen Wand gedrückt

In Wien-Simmering soll es in einer Wohnung ebenfalls zu einem Angriff gegen zwei Polizisten gekommen sein. Ein 31-jähriger Österreicher soll einen Beamten gegen eine Wand gedrückt und einem weiteren den Finger verbogen haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Auch diese beiden Einsatzkräfte konnten den Dienst nicht mehr fortsetzen.

