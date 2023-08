Wo ist Nessie? Größte Suchaktion in Loch Ness seit 50 Jahren

90 Jahre ist es her, dass die Hotelmanagerin Aldie Mackay eines Abends in eine Bar stürmte, um den verblüfften Gästen mitzuteilen, sie habe soeben ein "Wasserungeheuer" in Loch Ness gesehen. Mit dieser Sichtung - über die eine schottische Regionalzeitung eifrig berichtete - begann die moderne Mythenbildung um ein schwer fassbares Ungeheuer, das in den Tiefen des Hochlandsees leben soll.

Nun wird es eng für "Nessie": Am kommenden Wochenende werden Hunderte von Ungeheuer-Enthusiastinnen und -Enthusiasten erwartet, die sich an der größten organisierten Jagd nach der mysteriösen Kreatur seit 50 Jahren beteiligen.

