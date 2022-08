LKW rast in Grillfest: Bild der Verwüstung

In den Niederlanden ist ein Lkw in ein Nachbarschaftsfest gekracht und hat sechs Menschen in den Tod gerissen und sieben verletzt, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender NOS und die Nachrichtenagentur ANP. Der Sattelschlepper war am Samstagabend in Nieuw-Beijerland in der Nähe von Rotterdam von einem Deich abgekommen und fuhr in ein Grillfest, wie die Polizei mitteilte. Augenzeugen sprachen von großem Chaos und einem Bild der Verwüstung.

Der 46 Jahre alte spanische Lkw-Fahrer wurde festgenommen. Gegen ihn werde wegen des Verursachens eines tödlichen Unfalls ermittelt, berichtete der Sender. Der Mann, der unverletzt blieb, habe keinen Alkohol getrunken gehabt. In der Nacht waren zunächst mit einem Kran der schwere Lastzug und dann die unter dem Fahrzeug liegenden Toten geborgen worden.