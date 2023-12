Live auf Sendung: Moderatorin zeigt Mittelfinger

"Live from London - this is BBC news"

In einem Ausschnitt ist zu sehen, wie die Moderatorin kurz ihren Mittelfinger in die Kamera hält, ihn schnell runter nimmt und sagt: "Live from London - this is BBC news". Danach berichtete sie über Ex-Regierungschef Boris Johnson, der sich vor einer Kommission für seine Politik in der Corona-Pandemie verantworten muss.

In einer Stellungnahme bei X, aus der etwa die Zeitungen Times und Guardian zitierten, sprach Moshiri von einem blöden Scherz. Während die Regie den Countdown von zehn runtergezählt habe, habe sie so getan, als würde sie auch runterzählen. Als sie bei der Nummer eins angelangt sei, habe sie ihren Finger umgedreht und nicht mitbekommen, dass das im Bild zu sehen sei. "Es tut mir leid, wenn ich damit jemanden beleidigt oder verärgert habe."

