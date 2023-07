BBC-Skandal: Gegen Moderator Huw Edwards wird nicht weiter ermittelt

Die Zeitung "Sun" hatte am Freitag eine Frau mit der Aussage zitiert, ein namentlich nicht genannter BBC-Moderator habe ihrem damals 17-j├Ąhrigen Kind ├╝ber einen Zeitraum von drei Jahren mehrere zehntausend Pfund f├╝r pornografische Fotos gezahlt. Am Sonntag erkl├Ąrte die BBC, den Mitarbeiter freigestellt zu haben. In den vergangenen Tagen wurden weitere Vorw├╝rfe des Fehlverhaltens laut.

Edwards' Name zirkulierte in den Netzwerken

Huw Edwards' Name war vor der Erkl├Ąrung seiner Frau bereits massiv in den Onlinenetzwerken zirkuliert. Der 61-J├Ąhrige moderiert in Gro├čbritannien die 22.00-Uhr-Nachrichten - er war es auch, der im vergangenen Oktober der Welt die Nachricht vom Tod der K├Ânigin Elisabeth II. verk├╝ndet hatte.

Ein fr├╝herer Mitarbeiter beschrieb ihn als "extrem w├╝tend"

Vor der Identifizierung des Walisers durch dessen Frau hatten sich auch einige seiner Kollegen zu dem Fall ge├Ąu├čert. BBC-Star Jeremy Vine forderte den Moderator in einer Fernsehsendung dazu auf, seine Identit├Ąt ├Âffentlich zu machen, um weiteren Schaden vom Ruf des Rundfunksenders abzuwenden. Ein fr├╝herer BBC-Mitarbeiter beschrieb den Moderator in einem Podcast als "extrem w├╝tend" ├╝ber die Medienberichte in der Aff├Ąre.