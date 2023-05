Fünf Jahren Haft für Linksextremistin nach Angriffen auf Neonazis

Schaden in Millionenhöhe angekündigt

"Bereitet euch gut vor und kommt alle nach Leipzig – gemeinsam werden wir unsere Solidarität auf die Straßen tragen", heißt es in gemäßigteren Aufrufen im Internet. In andere wird mit einem zweiten "G20" gedroht: Gemeint sind die Straßenschlachten rund um den G20-Gipfel in Hamburg 2017, bei denen Hunderte Menschen verletzt wurden und Millionenschäden entstanden. Auf einer Linksradikalen genutzten Plattform wurde bereits eine Million Sachschaden für jedes Jahr "Knast", das Lina E. und ihre Komplizen bekamen, angekündigt. Die Leipziger Polizei rechnet mit dem größten Einsatz seit zwei Jahren.

E. wird währenddessen in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz ihre Haft absitzen. Dort sitzt auch die verurteilte Terroristin Beate Zschäpe des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU), mit der sich E. indirekt in ihrer Bachelorarbeit beschäftigt hatte: "Zum Umgang mit Neonazismus in der Jugendarbeit". Der Süddeutschen Zeitung zufolge gab es dafür die Note "sehr gut".