Lesbischer Kuss: Spaniens Rechte verbieten Pixar-Film "Lightyear"

Ein klitzekleiner Kuss in einem Animationsfilm versetzt Spanien in Aufruhr. In der kleinen nordspanischen Gemeinde Santa Cruz de Bezana (Kantabrien) haben die konservative Volkspartei Partido Popular (PP) und die rechtsextreme Vox den Kinderfilm "Lightyear" aus dem Kinoprogramm genommen. Der Grund: In der Pixar-Disney-Produktion küssen sich zwei Frauen.

Der Pixar-Film, der bereits im Vorjahr Weltpremiere feierte, war Teil des Sommer-Kinoprogramms, das von der sozialistischen PSOE erstellt worden war. Nach den Regional- und Kommunalwahlen Ende Mai wurden die Sozialisten von PP und Vox abgelöst. Die neue Lokalregierung mit der ultrarechten Vox an der Spitze des Kulturreferats hat die Vorführungen des Films nun ohne Vorwarnung gestoppt. Stattdessen wird der Animationsfilm "Die Gangster Gang" gezeigt.