Lehrer in Paris verbrannte Matura-Klausuren aus Protest vor Schule

Aus Protest gegen Schwächen im französischen Schulsystem hat ein Lehrer Dutzende Matura-Klausuren vor einem Pariser Gymnasium verbrannt. In einem Metalleimer zündete der Englischlehrer am Dienstag die Englischklausuren von 63 Schülerinnen und Schülern an, berichtete die Zeitung Le Parisien am Mittwoch. Keiner seiner Schüler sei in der Lage gewesen, Englisch zu sprechen, was zeige, dass der Unterricht der vergangenen sieben Jahre nichts tauge, sagte der Aushilfslehrer.