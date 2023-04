64 Prozent der Lehrer halten aktuelle Matura für nicht zeitgemäß

Am 2. Mai ist es wieder soweit. Mit Latein und Griechisch beginnt für Österreichs Maturantinnen und Maturanten die Zentralmatura. Bis inklusive 11. Mai wird ihr Wissen in schriftlichen Klausurprüfungen in insgesamt elf Fächern abgefragt.

Der Österreichische Bundesverlag (öbv) nahm dies zum Anlass, um die Modalität und Zweckmäßigkeit der Reife- und Diplomprüfung zu diskutieren. Im März wurde dafür eine Umfrage unter 634 Lehrkräften aus ganz Österreich durchgeführt. Das Ergebnis: Der Großteil hält die Matura zwar für grundsätzlich sinnvoll - allerdings nicht in ihrer aktuellen Form (39 Prozent bei schriftlicher und 33 Prozent bei mündlicher Matura).

