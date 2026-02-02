Mehr als 20 Schülerinnen und Schüler in Indien musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hatten. Am 29. Jänner aßen die Kinder der Mandal Parishad Grundschule in Telangana aufgewärmte Speisen, die im Rahmen eines staatlichen Schulessenprogramms serviert wurden. Mindestens 42 Kinder aßen das aufgewärmte Curry .

Die Lebensmittel waren ursprünglich für eine Schulveranstaltung am Vortag zubereitet worden, wie Telangana Today und CNN News 18 berichten. Die Volksschulkinder mussten sich nach dem Konsum der Gerichte übergeben , hatten Durchfall und Bauchschmerzen. 22 von ihnen wurden ins Narayankhed Government Hospital eingeliefert. Alle Schülerinnen und Schüler sind in einem stabilen Zustand. Die verantwortliche Person, die das Essen zubereitet hat, wurde aus der Bildungsstätte entlassen.

Zweiter Fall von Lebensmittelvergiftung in Schule

Berichten zufolge war das der zweite Fall von Lebensmittelvergiftung innerhalb weniger Tage an einer indischen Schule. Zuvor wurde ein ähnlicher Zwischenfall in einer Grundschule in Venkatapuram (Bezirk Sangareddy) gemeldet.

Das staatliche Schulprogramm Mid day meal der indischen Regierung zählt zu einem der weltweit größten Programme für kostenlose Schulverpflegung.

Schulkinder werden mit kostenlosen Mittagessen versorgt, um ihre Ernährung zu verbessern, die Einschulungsquote zu erhöhen und die Abbrecherquote zu senken.

Die Schulen möchten nun die Sicherheitsvorkehrungen bei der Zubereitung von Mahlzeiten für die Kinder strenger kontrollieren.