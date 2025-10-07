In Indien sind mehrere Kinder unter dem Alter von fünf Jahren ums Leben gekommen. Grund dafür ist vor allem verunreinigter Hustensaft, der das Gift Diethylenglykol enthielt, das vor allem in Frostschutzmitteln verwendet wird.

Laut Reuters sollen die betroffenen Kinder, die den Hustensaft der Marke Coldrif Syrup konsumiert hatten, an Nierenversagen verstorben sein. Das Mittel erhielt Mengen des Gifts, die fast 500-mal höher waren als der zulässige Grenzwert. Das bestätigte auch die Polizei gegenüber dem Medium. Gegen den Coldrif-Hersteller Sresan Pharma liegt nun eine Anzeige vor.

Niederversagen führte zu Tod

In Indien hergestellte Hustensäfte wiesen bereits in der Vergangenheit Stoffe wie Diethylenglykol oder Ethylenglykol auf, die in Frostschutzmittel verwenden werden. "Alle Kinder zeigten erste Symptome einer Erkältung, Grippe oder Fieber, und die meisten waren unter fünf Jahre alt", heißt es in einer eingereichten Anzeige bei der Polizei. "Den meisten wurde Coldrif-Sirup verabreicht, woraufhin sie unter Harnverhalt und akuter Nierenerkrankung litten." Weitere Anzeichen einer Vergiftung mit dem Mittel können auch Erbrechen und Bauchschmerzen sein.