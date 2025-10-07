Verunreinigt

Vergiftet: 14 Kinder sterben nach Hustensaft-Konsum

Mehrere Familien trauern um ihre toten Kinder. Nach dem Konsum von verunreinigtem Hustensaft verstarben die Betroffenen an Nierenversagen.
Von Selma Tahirovic
07.10.25, 11:41
In Indien sind mehrere Kinder unter dem Alter von fünf Jahren ums Leben gekommen. Grund dafür ist vor allem verunreinigter Hustensaft, der das Gift Diethylenglykol enthielt, das vor allem in Frostschutzmitteln verwendet wird. 

Tote Kinder durch Hustensaft? Indien verschärft Kontrollen

Frostschutzmittel in Hustensaft 

Laut Reuters sollen die betroffenen Kinder, die den Hustensaft der Marke Coldrif Syrup konsumiert hatten, an Nierenversagen verstorben sein. Das Mittel erhielt Mengen des Gifts, die fast 500-mal höher waren als der zulässige Grenzwert. Das bestätigte auch die Polizei gegenüber dem Medium. Gegen den Coldrif-Hersteller Sresan Pharma liegt nun eine Anzeige vor. 

  • Die Behörden stellten fest, dass der Sirup im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu 48,6 Prozent Diethylenglykol enthielt, Tests in Madhya Pradesh ergaben 46,28 Prozent.
  • Der von den indischen Behörden und der Weltgesundheitsorganisation festgelegte Grenzwert liegt bei 0,1 Prozent.

Niederversagen führte zu Tod 

In Indien hergestellte Hustensäfte wiesen bereits in der Vergangenheit Stoffe wie Diethylenglykol oder Ethylenglykol auf, die in Frostschutzmittel verwenden werden. "Alle Kinder zeigten erste Symptome einer Erkältung, Grippe oder Fieber, und die meisten waren unter fünf Jahre alt", heißt es in einer eingereichten Anzeige bei der Polizei. "Den meisten wurde Coldrif-Sirup verabreicht, woraufhin sie unter Harnverhalt und akuter Nierenerkrankung litten." Weitere Anzeichen einer Vergiftung mit dem Mittel können auch Erbrechen und Bauchschmerzen sein. 
 
Mindestens 16 Kinder sind laut den Behörden nach der Einnahme des Syrups erkrankt. Die Zahl der Todesopfer könnte in den nächsten Tagen noch weiterhin steigen. Es handelt sich laut Angaben des Mediums bereits jetzt um eine der schlimmsten Hustensaftvergiftungen dieser Art in Indien. Ein Arzt, der das Mittel verschrieben hatte, wurde bereits festgenommen. Gegen die Sresan Pharma liegt zudem eine Anklage vor. 
66 Kleinkinder in Gambia nach Hustensaft-Konsum gestorben

Strengere Exportregeln

Der Hustensirup, der bisher nur in Indien verkauft wurde, wurde bereits in mehreren Bundesstaaten verboten. Indiens Regierung hat die Exportregeln für Hustensäfte nach mutmaßlichen Todesfällen im Zusammenhang mit solchen Medikamenten bereits vor zwei Jahren verschärft. So müssen ab dem 1. Juni 2023 indische Pharmaunternehmen ihre Hustensäfte in staatlich zugelassenen Labors testen lassen und ein Analysezertifikat erhalten, bevor sie exportiert werden.

  • Seit 2022 sind laut Reuters in Gambia, Usbekistan und Kamerun mindestens 141 Kinder an diesen Giftstoffen gestorben.
  • 2019 starben in Indien weitere zwölf Kinder.

