Tote Kinder durch Hustensaft? Indien verschärft Kontrollen

Apotheke der Welt

Indien ist als Apotheke der Welt bekannt und stellt viele Medikamente kostengünstig besonders für ärmere Länder her. Doch der Ruf der schätzungsweise 42 Milliarden Dollar schweren Pharmaindustrie des Landes hat gelitten, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach dem Tod von Kindern in Gambia eine Warnung herausgegeben hatte, dass sie in Hustensäften indischer Unternehmen Giftstoffe gefunden habe.