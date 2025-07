Vor Urlaub: Darum soll man eine Münze in den Gefrierschrank legen

Gerade während längerer Abwesenheiten, etwa im Sommerurlaub, verlässt man sich meist blind darauf, dass der Kühlschrank und das Gefrierfach zuverlässig kühlen. Doch fällt in dieser Zeit der Strom aus - bei aktuellen Gewittern leicht möglich - kann die Kühlkette unterbrochen werden. Tauen Lebensmittel auf und frieren später wieder ein, steigt das Risiko für Keimbildung , was im schlimmsten Fall zu einer Lebensmittelvergiftung führen kann.

Kommt es nun während der Abwesenheit zu einem Stromausfall , taut das Eis an und die Münze sinkt im Becher nach unten . Liegt sie beim erneuten Öffnen des Eisschranks nicht mehr obenauf, ist das ein sicheres Zeichen: Die Kühlung war länger unterbrochen . In dem Fall sollte man die Lebensmittel im Gefrierfach nicht mehr essen und lieber entsorgen.

Auch auf Reisen anwendbar

Auch unterwegs, etwa im Ferienhaus oder in Unterkünften mit eher instabiler Stromversorgung kann der Trick ebenso helfen. In vielen Ländern sind Stromschwankungen keine Seltenheit. Wenn man also einen ganztägigen Ausflug gebucht hat oder einfach nur länger am Pool relaxt, kann ein Ausfall möglicherweise nicht bemerkt werden. Mit der Münze kann man auf Nummer sicher gehen, ohne aufwendige Technik oder teure Temperaturmesser.