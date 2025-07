Wer kennt es nicht: Man kommt entspannt aus dem Urlaub zurück, öffnet die Wohnungstür und wird prompt von einem muffigen Geruch aus dem Badezimmer begrüßt. Auf Social Media kursiert derzeit ein überraschend simpler Trick: Kaffeesatz in die Toilette geben , bevor man verreist . Doch was steckt dahinter – und funktioniert das wirklich?

Kaffeesatz besitzt von Natur aus geruchsbindende Eigenschaften . Seine poröse Struktur kann Gerüche aufnehmen und neutralisieren. Die körnige scheuernde Konsistenz hilft zudem dabei, Ablagerungen zu lösen. Ein weiterer Vorteil: Kaffeesatz ist vollständig biologisch abbaubar und fällt ohnehin täglich in vielen Haushalten an. Im Vergleich zu Duftsteinen werden Plastik und Chemikalien vermieden.

Kann Kaffeesatz zu WC-Verstopfung führen?

Wer Kaffeesatz nicht gerade in Massen über die Toilette entsorgt, braucht auch keine Rohrverstopfung zu befürchten. Für den Hack benötigt man lediglich zwei Esslöffel, was als unbedenklich eingestuft wird. Weil Kaffee nicht vollständig wasserlöslich, sollte man ihn jedoch nicht in Mengen ins Klo schütten. Durch die körnige, fett- und ölhaltige Struktur kann er sich in Rohren festsetzen. Wichtig: immer gut nachspülen.