Eltern ließen Dreijährige in Keller sterben: Lebenlange Haft

Der Fall sorgte in ganz Deutschland für Entsetzen: Sechs Tage lang war die kleine Lea im Keller eines Mehrfamilienhauses in Dinslaken eingesperrt gewesen, gefesselt mit Klebeband an einen Stuhl. Die Eltern hatten sie dort angebunden, ihr auch immer wieder Mund und Nase zugeklebt. Lea war drei Jahre alt und erlitt unvorstellbare Qualen - am Ende erstickte sie.

Ihre Eltern standen für ihre Taten nun vor Gericht. Das war davon überzeugt, dass sie ihre Tochter grausam und aus niederen Beweggründen getötet haben. 25 Jahre Haft setzte es dafür: „Die Tat ist besonders schrecklich, deshalb kam nur die Höchststrafe in Frage.“