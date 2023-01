Lastwagen krachte in China in Wartende vor Krematorium: 17 Tote

Ein Lastwagen ist in SĂŒdostchina in eine Besucherschlange auf der Straße vor einer EinĂ€scherungsanstalt gekracht und hat 17 Menschen getötet. Weitere 22 wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag berichtete. Das UnglĂŒck passierte demnach kurz nach Mitternacht im Dorf Taoling sĂŒdöstlich der Stadt Nanchang in der östlichen Provinz Jiangxi.

Wegen des starken Andrangs an dem Krematorium warteten die Angehörigen und Freunde draußen und hatten Opfergaben fĂŒr die Toten am Straßenrand aufgestellt, wie Anrainer der Staatsagentur berichteten. Sie hĂ€tten am nĂ€chsten Morgen der EinĂ€scherung beiwohnen wollen. Die Ursache des UnglĂŒcks werde untersucht, hieß es weiter. Viele der Toten stammten aus dem Dorf Taoling.