Fischerboot-Besatzung wollte Flüchtlingen den Motor stehlen: Vierjährige ertrunken

Die Migranten an Bord des Bootes stammten aus Burkina Faso, Cote d ́Ivoire (Elfenbeinküste), Guinea und Sierra Leone. Sie gingen in Lampedusa an Land. Am Sonntag werden alle Erwachsenen von den Polizeibeamten befragt, die versuchen werden, die Geschehnisse aufzuklären, berichteten die italienischen Behörden.