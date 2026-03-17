"Schockierendes Verbrechen": Rätsel um 13 tote Lämmer auf Bauernhof
Ein Landwirt aus Nordirland erlebte am Morgen des 14. März einen Schockmoment: Als er auf dem Weg zur Weide seines Hofes in der Drumsesk Road war, um seine Schafe zu füttern, fand er 13 seiner Lämmer tot vor. Mindestens elf von ihnen wurde offenbar das Genick gebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
13 tote Lämmer auf der Weide: "Sah aus wie ein Tatort"
Wie aus einem Bericht der BBC unter Berufung auf einen Polizeibericht hervorgeht, soll sich der Vorfall zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 07:45 Uhr, auf dem Feld des Bauernhofes ereignet haben. Gegen 8 Uhr traf Kevin McGivern zusammen mit seinem Bruder ein. Schon von der Ferne war ihnen klar, dass etwas nicht stimmte. "Es sah aus wie ein Tatort", erinnert sich der Landwirt. Elf der Jungtiere hatten ein gebrochenes Genick, zwei weitere wurden vermutlich erwürgt, so McGivern.
Die Entdeckung bezeichnete er als "das Schlimmste, was ich mir je vorstellen konnte".
Polizei ermittelt zu rätselhafter Tötung
Die Brüder alarmierten daraufhin die Polizei. Polizeiinspektor Reynolds der nordirischen Polizei betonte, dass alles darauf hindeute, dass die Tiere absichtlich getötet worden seien. Er nannte den Vorfall ein "schockierendes Verbrechen". Die Beamten riefen Nachbarn dazu auf, Hinweise zu geben, falls ihnen "etwas Ungewöhnliches" aufgefallen sei.
McGivern erklärte, dass die Schafe zwar wirtschaftlich wertvoll seien, für ihn jedoch "nicht der Preis entscheidend" sei. Er und seine Familie hätten unzählige Stunden investiert und ihr Bestes gegeben: "Das ist das Letzte, was wir sehen wollen."
Auch der irische Lokalpolitiker Jarlath Tinnelly äußerte sich fassungslos. Im Gespräch mit der BBC sagte er: "Das war ganz klar ein verwerflicher und herzloser Angriff auf hilflose, noch recht junge Lämmer. So etwas habe ich in unserer Gegend noch nie erlebt."
Landwirt will Schafen nun andere Lämmer vermitteln
Der Landwirt plant nun, einige der Schafe, die ihre Jungtiere verloren haben, direkt auf seinem Hof unterzubringen, um zu versuchen, dass sie eine Bindung zu anderen Lämmern aufbauen. Er beschreibt dies jedoch als "sehr schwierige Aufgabe".
"Wenn sie hoffentlich ein anderes Lamm annehmen, geht es dem Mutterschaf dadurch besser; es ist das Beste, was man aus der Situation machen kann", so McGivern.
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