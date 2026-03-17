13 tote Lämmer auf der Weide: "Sah aus wie ein Tatort"

Wie aus einem Bericht der BBC unter Berufung auf einen Polizeibericht hervorgeht, soll sich der Vorfall zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 07:45 Uhr, auf dem Feld des Bauernhofes ereignet haben. Gegen 8 Uhr traf Kevin McGivern zusammen mit seinem Bruder ein. Schon von der Ferne war ihnen klar, dass etwas nicht stimmte. "Es sah aus wie ein Tatort", erinnert sich der Landwirt. Elf der Jungtiere hatten ein gebrochenes Genick, zwei weitere wurden vermutlich erwürgt, so McGivern.

Die Entdeckung bezeichnete er als "das Schlimmste, was ich mir je vorstellen konnte".