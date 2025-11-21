Verstärkung für tierische Mähhelfer: Zwillings-Schafe grasen bald neben S1

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Auf den ersten Blick ist es nicht das, was man sich unter schützenswerter Natur vorstellt. Doch die Grünflächen, die sich entlang der Weinviertelautobahn A5 und der S1 erstrecken, sind tatsächlich ökologisch wertvolle Trockenrasenflächen.

Der Autobahnbetreiber Bonaventura hat die Gebiete als Ausgleich zu den entstandenen Straßenkilometern geschaffen. Für die Pflege der Trockenrasen braucht es jedoch Experten, und zwar Schafe, Esel und Ziegen. Durch ihr Weideverhalten sorgen sie für ein natürliches Gleichgewicht, das sensible Ökosystem wird erhalten.

Mit dem Ende der Weidesaison geht es für die Tiere jedoch in ihr Winterquartier - und zwar mit zwei Neuzugängen. Denn am 30. Oktober kamen unweit der S1-Ost Schaf-Zwillinge auf die Welt, die auf Bonny und Clyde getauft wurden. Die schwarzen Lämmchen werden zukünftig das "Mäh-Team" des Vereins Hirtenkultur verstärken, der sich der nachhaltigen Landschaftspflege mit Weidetieren und dem Erhalt des Hirtenwesens verschrieben hat.

Weniger Maschinen, mehr Artenvielfalt „Für Grünflächenbesitzerinnen und -besitzer bietet diese Form der Bewirtschaftung gleich mehrere Vorteile: Sie ersetzt die maschinelle Mahd, schützt vor Verbuschung, verbessert nachweislich die Bodengesundheit und erhöht messbar die Artenvielfalt“, so Hirtenkultur-Obmann Stefan Knöpfer-McAllister in einer Aussendung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bonaventura