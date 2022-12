Kunstdiebstahl im Dresdner Grünen Gewölbe: Juwelen gefunden

Rund drei Jahre nach dem Kunstdiebstahl im Grünen Gewölbe in der deutschen Stadt Dresden haben die Ermittler einen Großteil der Beute gefunden. 31 Einzelteile seien in der Nacht auf Samstag in Berlin sichergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Darunter seien auch mehrere besonders wertvolle Gegenstände, hieß es.