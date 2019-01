"Kugel in den Kopf": Morddrohungen gegen Donald Tusk

Polen kommt nach dem Mord an Danzigs Bürgermeister Pawel Adamowicz nicht zur Ruhe. Wie bekannt wurde, gingen unter der Euronotrufnummer 122 am 14. Jänner Drohungen gegen Donald Tusk ein, der an dem Tag seine Heimatstadt besuchte und an einem Schweigemarsch gegen Hass und Gewalt teilnahm.

Wie die polnische Presseagentur PAP angab, versammelten sich mit Tusk an diesem Tag 16.000 Menschen am Langen Markt vor der Neptun-Statue, einem Wahrzeichen der Stadt an der Ostseeküste, um dem ermordeten Bürgermeister zu gedenken.

Die polnische Zeitung Dziennik Baltycki berichtete von der Festnahme eines 48-jährigen Einwohners durch die Danziger Polizei. Er rief zwei Mal an und wiederholte, dass Tusk "eine Kugel in den Kopf" bekommen und "sterben" würde.