Danziger Bürgermeister Adamowicz nach Attentat verstorben

Adamowicz kam am 2. November 1965 in Danzig zur Welt. Von 1984 bis 1989 studierte er an der Universität Danzig Jus, engagierte sich in der freien Gewerkschaft Solidarnosc. Seit 1998 bekleidete er das Amt des Oberbürgermeisters in der Hafenstadt an der polnischen Ostseeküste.