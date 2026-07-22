Riesenschildkröte beißt Kroatien-Urlauber

Zu Beginn der Woche sollen mehrere Badegäste am Strandabschnitt zwischen Šulavi und Poštanski von einer riesigen Schildkröte angegriffen worden sein. Die Bisse der Unechten Karettschildkröte (so der Name dieser Schildkrötenart, auch Caretta caretta, Anm.) führten bei einigen Schwimmern sowie einem Kind zu schweren Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich in Kaštel Lukšić in der Region Dalmatien an der Adriaküste. „Meine Mutter wurde von der Meeresschildkröte in den Oberschenkel gebissen. Sie schlug das Tier, bis es von ihr abließ. Sie hatte Prellungen durch den Biss“, erzählt ein Leser gegenüber Dalmacija Danas. Die Frau musste nach dem Vorfall in die Notaufnahme, wo sie ärztlich versorgt und ihre Wunden genäht wurden.

Warnung vor schwerwiegenden Gewebeschäden Ein weiterer Angriff einer Unechten Karettschildkröte ereignete sich in Slatine auf der Insel Čiovo. Dort soll eine Schildkröte ein 13-jähriges Kind in den Gesäßbereich gebissen haben. Daraufhin wurde die Rettung alarmiert, berichtet index.hr. Die Leiterin des Rettungsdienstes Kaštel Stari, Antonija Žanić, warnt davor, die Verletzungen zu unterschätzen. „Nach einem Biss muss umgehend der Notarzt verständigt werden, um den Schweregrad der Verletzung festzustellen und die Wunde fachgerecht zu behandeln“, erklärt Žanić gegenüber kroatischen Medien. Es handle sich nicht um einen gewöhnlichen Kratzer, der zu Hause desinfiziert werden könne. Durch den Biss könnten schwerwiegende Gewebeschäden entstehen. „Jede solche Wunde birgt ein Infektionsrisiko. Wie bei einem Schlangenbiss sollte die Verletzung – auch wenn es sich nicht um ein giftiges Tier handelt – professionell untersucht und versorgt werden“, sagt Antonija Žanić.

Ist die Unechte Karettschildkröte gefährlich? Obwohl die Unechte Karettschildkröte keine Zähne besitzt, verfügt sie über einen spitz gebogenen Hornschnabel und starke Kiefer, mit denen sie Beutetiere wie Schalentiere und Krebstiere zerkleinern kann. Der Biss einer solchen Schildkröte kann Gewebeprellungen, Blutergüsse und Schnittwunden verursachen. Diese sollten ärztlich behandelt werden.