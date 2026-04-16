Ein seltenes Naturschauspiel hat sich am Wochenende vor Istrien abgespielt: Nur wenige Kilometer von der Hafenstadt Pula entfernt, tauchte ein rund acht Meter langer Riesenhai auf – und folgte minutenlang einem Ausflugsboot mit deutschen Urlaubern an Bord.

Der tonnenschwere Meeresbewohner hielt sich dabei immer wieder erstaunlich nahe am Boot auf. Laut der kroatischen Zeitung 24sata streckten einige der Kinder sogar die Hände aus, um den Hai zu berühren.

Kein Problem, schließlich handelt es sich bei dem Riesenhai zwar um einen Verwandten von Hammer- und Weißem Hai, der Riesenhai ernährt sich aber ausschließlich von Plankton, hat keine scharfen Reißzähne.

Zur Nahrungsaufnahme schwimmt er gerne nahe der Wasseroberfläche und filtriert mit weit geöffnetem Maul und langsam schwimmend das Plankton aus dem Wasser. Die typische Haiflosse hat aber auch der Riesenhai.

„Acht Meter langes Monster“

„Einem acht Meter langen Monster Auge in Auge gegenüberzustehen, ist keine Kleinigkeit“, wird Kapitän Zvonko Halimić (65) von der Zeitung 24sata zitiert.

Er entdeckte das Tier etwa eine halbe Meile vor der Küste. „Ich bin ein alter Fischer und habe in meinem Leben schon alles gesehen. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt.“

Plötzlich taucht riesige Rückenflosse auf

Die Begegnung ereignete sich am Samstag gegen 17 Uhr bei ruhiger See. Zunächst sei „eine riesige Rückenflosse aus dem Meer“ aufgetaucht, schildert der Kapitän. Der Hai näherte sich dem Boot aus Neugier, ohne es zu berühren.

Um das Tier nicht zu stören, stellte Halimić die Motoren ab. Offenbar reagierte der Riesenhai sensibel auf Lärm und Vibrationen.

„Aus nächster Nähe sah er unglaublich und faszinierend aus. Es war, als würde man plötzlich einen riesigen Kühlschrank öffnen.“