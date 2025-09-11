Welt

Brisante Wetterlage in Kroatien: Heftige Regenfälle und Sturzfluten

Zwei Personen in Regenmänteln steigen bei starkem Regen eine nasse Steintreppe hinauf.
Kroatien kämpft mit Gewittern und Starkregen, die sowohl die Küste als auch das Landesinnere betreffen.
11.09.25, 10:46
Kommentare

Zusammenfassung

  • Heftige Regenfälle und Stürme führten in Kroatien, besonders an der Adria-Küste und in Dubrovnik, zu Überschwemmungen und Verkehrschaos.
  • Für Dubrovnik wurde eine rote Wetterwarnung ausgerufen, Meteorologen warnen weiterhin vor Sturzfluten und extremen Wetterbedingungen.
  • Auch in Mostar (Bosnien) verursachte das Unwetter erhebliche Schäden und führte zu einer Verschmutzung des Trinkwassers.

Videos von überschwemmten Straßen und umgestürzten Bäumen in den sozialen Medien zeigen das Ausmaß des jüngsten Extremwetters in Kroatien. Insbesondere entlang der Nordküste der Adria soll es immer wieder zu Niederschlägen und enormen Regenmengen kommen. 

Für die Region um die kroatische Stadt Rijeka wurde eine Wetterwarnung des kroatischen Wetterdienstes DHMZ ausgesprochen.

Chaos auf Kroatiens Straßen: Heftige Überschwemmungen durch Regen

Sintflutartige Regenfälle in Dalmatien

In dieser Gegend kam es am Mittwochnachmittag zu sintflutartigen Regenfällen, am Abend breitete sich der Regen dann auf große Teile Dalmatiens aus. Hier wurden erhebliche Regenmengen registriert: 

70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Den Angaben der Messstationen zufolge fiel in der Kleinstadt Ston auf der Halbinsel Pelješac im Süden des Landes der meiste Regen. Dort wurden 71,9 Liter Regen pro Quadratmeter verzeichnet; die massive Menge löste Sturzfluten aus.

Kroatien: Rekordmengen an Regen, Überschwemmungen im Süden
Unwetter in Kroatien: Kreuzfahrtschiff fast an Land getrieben

Rote Wetterwarnung für Dubrovnik

Auch in Dubrovnik wurden in der Nacht auf Mittwoch heftige Regenfälle gemeldet, die kurzzeitig Sturzbäche in der Stadt auslösten. Touristen, die sich zum Zeitpunkt des Unwetters noch in der Innenstadt befanden, suchten Schutz in naheliegenden Gebäuden. 

Die Straßen Dubrovniks leerten sich innerhalb weniger Minuten, lediglich der Straßendienst versuchte noch, Ordnung im Chaos herzustellen. Dieser hob Schachtabdeckungen an, um so die Niederschlagsmenge abfließen zu lassen. Allerdings zeigte die Maßnahme kaum Wirkung, da die enorme Wassermenge kaum zu bewältigen war. 

Der staatliche Wetterdienst DHMZ rief für Dubrovnik eine rote Wetterwarnung aus, die Lage dürfte sich hier ab Donnerstag etwas entspannen. Meteorologen warnen jedoch vor den extremen Wetterbedingungen und den Gefahren von Sturzfluten, die Verkehrschaos in weiten Teilen des Landes auslösen könnten. 

Heftiger Sturm in Split: Schiff sinkt im Hafen

Erhebliche Schäden in Mostar

In der bosnischen Stadt Mostar kam es in der Nacht ebenfalls zu einem heftigen Sturm, dem heftige Regenfälle folgten. Der Wind riss Bäume um, sodass Straßen aufgrund umherfliegender Äste gesperrt werden mussten. 

Das Unwetter dauerte in Mostar zwar nur kurz an, dennoch sind die Schäden an Gebäuden und parkenden Autos erheblich.

Aufgrund des Unwetters kam es offenbar zu einer Verschmutzung des Trinkwassers. Der Wasserverband Mostar ruft deshalb die Bevölkerung dazu auf, das Wasser abzukochen.

(kurier.at, bea)  | 

Kommentare