Chaos auf Kroatiens Straßen: Heftige Überschwemmungen durch Regen

Ein heftiger Sturm hat große Teile Istriens verwüstet, am stärksten betroffen ist die Stadt Umag. In den frühen Dienstagmorgenstunden wurden Straßen durch heftige Regenfälle überflutet. Autos blieben aufgrund der Regenmassen im Verkehr stecken. Meteorologen warnen, dass im Tagesverlauf in Istrien und im Gebiet um Rijeka weiterhin schwere Unwetter möglich sind. Das Staatliche Hydrometeorologische Institut hat hierfür wegen eines möglichen Sturms eine orangefarbene Warnung herausgegeben.

In einer Stunde 100 Liter Regen Wie das kroatische Wetterportal IstraMet meldet, sind in Umag innerhalb einer Stunde etwa 100 Liter Regen gefallen. Aufnahmen zeigen Olivenhaine und Straßen, die unter Wasser stehen. Auch wurden starke Gewitteraktivitäten registriert – innerhalb von zwei Stunden wurden fast 2.000 Blitzeinschläge verzeichnet. "Ich konnte nicht hinausgehen, die Straße war völlig überschwemmt. Der Regen hat über eine Stunde gedauert", so eine Augenzeugin gegenüber dem kroatischen Nachrichtenportal 24 sata. Eine Entwarnung für das Gebiet gibt es noch nicht. Laut Meteorologen sind an der nördlichen Adria Regenfälle und heftige Schauer mit Gewittern möglich. Es werden auch starke Niederschläge erwartet.