Kreta: Hunderte feiern ohne Abstand und Masken auf der Insel

Hunderte Menschen tanzen in den Straßen von Paleochora, Kreta, ausgelassen. Dabei gibt es keinerlei Zutrittskontrollen, Masken werden nicht getragen und Abstände werden ebenso wenig eingehalten, erzählten Urlauber, die sich auf der Insel aufgehalten haben gegenüber dem KURIER.

Solche Szenen spielen sich derzeit auf vielen Urlaubsinseln ab. Mit den Zahlen an Touristen steigt aber auch die Corona-Inzidenz, die laut Johns-Hopkins-Universität bei 178,5 am Montag lag. Offiziell gelten aber eigentlich strenge Regeln in Griechenland.