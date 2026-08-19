Kurios: Gänsegeier hinderte Kreta-Flieger am Abheben

Kurioser Vorfall für Passagiere und Flugpersonal: Ein Gänsegeier hat den Start eines Fliegers auf der griechischen Urlaubsinsel Kreta verzögert. Der Pilot eines startbereiten Flugzeugs am Flughafen Heraklion entdeckte das Tier auf der Tragfläche, von wo es sich partout nicht wegbewegen wollte, wie die kretische Online-Zeitung Patris berichtete. Er informierte den Tower, der umgehend die Rettungskräfte auf die Startbahn schickte. Mit Hilfe einer Leiter konnten sich die Feuerwehrleute dem großen Vogel nähern.

„Ein beispielloser Vorgang“ Selbst als der Pilot die Steuerflächen des Flugzeugs bewegte, war das Tier nicht zum Abflug zu bewegen. Schließlich gelang es, den Gänsegeier mit Handschuhen und einer Jacke einzufangen. Bilder zeigen den Geier in den Armen von Feuerwehrmann Antonis Petrakis. „Ein beispielloser Vorgang“, sagte er später griechischen Medien, „das Tier war völlig ruhig“. Die zuständigen Behörden wurden informiert und der Vogel zur Untersuchung an Fachleute übergeben.