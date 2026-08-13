327 Migranten binnen zwei Tagen vor Kreta und Gavdos gerettet

Vor der Südküste der griechischen Insel Kreta sind am Donnerstag 87 Migranten gerettet worden. Sie waren auf zwei Booten etwa 21 Seemeilen (rund 39 Kilometer) südlich und südöstlich des Hafenorts Kali Limenes unterwegs, wie die Küstenwache mitteilte. Ein Flugzeug der EU-Grenzschutzagentur Frontex hatte die Boote entdeckt. Bereits am Mittwoch waren vor der Südküste Kretas und der Insel Gavdos rund 240 Migranten bei fünf Einsätzen in Sicherheit gebracht worden.

Gefährliche Flucht-Route

Damit wurden innerhalb von zwei Tagen insgesamt 327 Menschen gerettet, wie der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunksender ERT berichtete. Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind seit Jahresbeginn bis Anfang August mehr als 10.000 Migranten auf Kreta angekommen. Alle Boote sollen nach Angaben der geretteten Menschen aus der Region rund um die libysche Hafenstadt Tobruk gestartet sein.