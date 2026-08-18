Griechenland: Überaltertes Stromnetz häufig schuld an Waldbränden

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Das teils veraltete Stromnetz soll einem Medienbericht zufolge für rund drei Viertel der bisher in diesem Jahr verbrannten Fläche in Griechenland verantwortlich sein. Das berichtete die Tageszeitung Kathimerini am Montag unter Berufung auf vorläufige Daten der griechischen Feuerwehr zur Ermittlung von Brandursachen. Sowohl die großen Waldbrände Ende Juli auf Kreta als auch die Brände westlich von Athen Anfang August wurden demnach mit dem Stromnetz in Verbindung gebracht.

Netz braucht Wartung Auslöser können zum Beispiel Funkenschläge durch Materialschäden oder Verschleiß sein, die trockenes Gebüsch entzünden. Das Netz braucht Wartung, so wie ein Auto zur Inspektion muss", zitierte die Zeitung einen Techniker. "Wenn das Notwendige nicht gemacht wird, kann es zwar weiterlaufen - aber man weiß nicht, wie lange und wie sicher." Der Großteil des rund 250.000 Kilometer langen griechischen Stromnetzes verläuft überirdisch.