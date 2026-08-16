Auf der griechischen Ägäis-Insel Skyros ist ein Waldbrand ausgebrochen. „Feuerwehrleute kämpften die ganze Nacht gegen das gewaltige Feuer“ in der Nähe des Küstenorts Atsitsa, das am Samstagnachmittag ausgebrochen sei, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender ERT am Sonntag. Laut Bürgermeister Kyriakos Antonopoulos sind keine Siedlungen bedroht, sondern nur einzelne Ferienhäuser. Dennoch sei das Dorf Pefko „vorsorglich evakuiert“ worden.

Elf Löschflugzeuge und fünf Hubschrauber sind ERT zufolge im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Die Löscharbeiten gestalteten sich allerdings schwierig, weil starke, böige Winde über die Insel fegten. Rund 100 Feuerwehrleute seien vor Ort - viele von ihnen wurden per Schiff auf die Insel gebracht. Der Rauch des Feuers war am Samstagabend sogar am Himmel über der 110 Kilometer entfernten Hauptstadt Athen zu sehen.