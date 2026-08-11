Waldbrand im Kamptal unter Kontrolle: Glutnester sind noch lästig

In Schönberg am Kamp (Bezirk Krems) ist am Montagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Betroffen war eine rund zehn Hektar große Fläche in der Katastralgemeinde Altenhof. Rund 20 Feuerwehren mit 150 Einsatzkräften und ein Hubschrauber des Innenministeriums standen im Löscheinsatz. Sie konnten die Flammen bis zum Abend unter Kontrolle bringen.