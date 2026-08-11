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Niederösterreich

Waldbrand im Kamptal unter Kontrolle: Glutnester sind noch lästig

Zahlreiche Feuerwehren konnten den Brand bis zum Montagabend in den Griff bekommen. Feuer auf rund zehn Hektar.
11.08.2026, 11:02

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Waldbrand im Kamptal

In Schönberg am Kamp (Bezirk Krems) ist am Montagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Betroffen war eine rund zehn Hektar große Fläche in der Katastralgemeinde Altenhof. Rund 20 Feuerwehren mit 150 Einsatzkräften und ein Hubschrauber des Innenministeriums standen im Löscheinsatz. Sie konnten die Flammen bis zum Abend unter Kontrolle bringen.

Feuerwehrleute im Einsatz

150 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Eine Hochspannungsleitung der EVN, die durch das Brandareal führt, wurde vorsichtshalber abgeschaltet.

„Brand aus“ im Föhrenwald in Niederösterreich

Am Dienstag wurden laut Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich noch einige Glutnester bekämpft. Die Brandursache war Gegenstand von Ermittlungen durch Sachverständige und Polizei. 

Krems Waldbrand
kurier.at, Agenturen, watzenh  | 

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